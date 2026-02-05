Oggi il Setterosa affronta la finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto femminile 2026. La partita si gioca in diretta e le ragazze italiane devono mettere in campo tutte le energie per portarsi a casa una medaglia. Serve un’impresa per conquistare il terzo posto e lasciare il campo con un risultato positivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa si gioca la medaglia di bronzo. Dopo la durissima semifinale persa contro le campionesse in carica dell’Olanda e l’Italia corre spedita verso l’ultimo obiettivo: la finale per la medaglia del bronzo contro la Grecia campione del mondo e della World Cup in carica. Sarà ancora la rivincita della “finalina” di Eindhoven di due anni fa dove il Setterosa perse 7-6 con una rete di Eleftheriadou dal perimetro a quattro dalla fine. La Grecia arriva a questa sfida dopo l’altra semifinale contro l’Ungheria, chiusa ai rigori con gli errori fatali di Myriokefalitaki e Siouti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa nella finale per il bronzo

Approfondimenti su Italia Grecia

Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Italia e Grecia agli Europei di pallanuoto 2026.

Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Grecia, partita valida per il bronzo agli Europei di pallanuoto 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Italia Grecia

Argomenti discussi: LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la Francia; Italia-Grecia oggi in tv, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026: orario 3°-4° posto, programma, streaming; Italia-Grecia oggi in tv, Europei pallanuoto femminile 2026: orario 3°-4° posto, programma, streaming.

LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa nella finale per il bronzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026, il ... oasport.it

Italia-Grecia oggi in tv, Europei pallanuoto femminile 2026: orario 3°-4° posto, programma, streamingIl Setterosa, agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, si giocherà il gradino più basso del ... oasport.it

La Calabria entra nel Programma Interreg Grecia-Italia e apre nuove opportunità europee: La Calabria entra ufficialmente tra i territori eleggibili del Programma di Cooperazione Interreg Grecia-Italia 2021–2027, segnando un passaggio di rilievo nelle politich facebook

L’Italia, insieme alla Grecia, è il paese con il maggiore divario tra il valore economico esposto a eventi naturali e la quota effettivamente coperta da assicurazioni. Ne parliamo nel #GraficoPerCapire di oggi La nostra nuova rubrica di grafici lavoce.info/i-graf x.com