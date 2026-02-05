LIVE Italia-Grecia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | serve un’impresa nella finale per il bronzo

Oggi il Setterosa affronta la finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto femminile 2026. La partita si gioca in diretta e le ragazze italiane devono mettere in campo tutte le energie per portarsi a casa una medaglia. Serve un’impresa per conquistare il terzo posto e lasciare il campo con un risultato positivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa si gioca la medaglia di bronzo. Dopo la durissima semifinale persa contro le campionesse in carica dell’Olanda e l’Italia corre spedita verso l’ultimo obiettivo: la finale per la medaglia del bronzo contro la Grecia campione del mondo e della World Cup in carica. Sarà ancora la rivincita della “finalina” di Eindhoven di due anni fa dove il Setterosa perse 7-6 con una rete di Eleftheriadou dal perimetro a quattro dalla fine. La Grecia arriva a questa sfida dopo l’altra semifinale contro l’Ungheria, chiusa ai rigori con gli errori fatali di Myriokefalitaki e Siouti. 🔗 Leggi su Oasport.it

