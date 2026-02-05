LIVE Italia-Grecia 8-15 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | sconfitta per il Setterosa che chiude al quarto posto

L’Italia di pallanuoto femminile chiude l’Europeo in quarta posizione dopo la sconfitta contro la Grecia. La partita si è conclusa con il punteggio di 8-15, lasciando poche possibilità di rimonta alle azzurre. Bettini ha segnato 4 reti, Bianconi ne ha aggiunte 2, mentre Cocchiere e Cergol hanno realizzato una rete ciascuna. La squadra italiana ha lottato, ma alla fine ha dovuto accontentarsi del quarto posto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 Si segnalano le 4 reti di Bettini, 2 Bianconi, 1 Cocchiere e Cergol dell'Italia. 19.19 Il Setterosa perde una partita già annunciata, la Grecia ripete la stessa partita della fase precedente contro le azzurre non lasciando scampo alla nazionale italiana. Come la competizione maschile, anche quella femminile si conclude al quarto posto. Finisce la partita, Italia-Grecia 8-15. Medaglia di bronzo alla Grecia. 1.48 Goooooooool, Bettini su rigore, Italia-Grecia 8-15. 2.26 Gooooooooooooool, Bettini tripletta per lei, Italia-Grecia 7-15. 4.06 Bettini bloccata prima del tiro.

