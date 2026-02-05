LIVE Italia-Grecia 6-15 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa in difficoltà!
La partita tra Italia e Grecia negli Europei di pallanuoto femminile sta andando male per le azzurre. Il Setterosa fatica a tenere il ritmo e si trova sotto di parecchi gol. Al momento il punteggio è 6-15, con la Grecia che domina la partita. Tricha ha segnato con una controfuga, mentre Cergol è riuscita a rompere il digiuno delle sue, portando l’Italia a 6 punti. La sfida continua con ancora molti minuti da giocare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.27 Gol di Tricha in controfuga, Italia-Grecia 6-15. 1.31 Gooooooooooooool, Cergol si sblocca pure lei, Italia-Grecia 6-14. 2.01 Gol di Tricha su rigore, Italia-Grecia 5-14. 2.23 Tiro sul portiere di Cergol. 5.06 Gol di M. Plevritou non perdona, Italia-Grecia 5-13. 5.44 Gol di Xenaki, senza marcatura riesce a trovare la porta, Italia-Grecia 5-12. 6.45 Goooooooooool, Cocchiere con una beduina, Italia-Grecia 5-11. 7.11 Gol di E.Plevritou con un tiro da fuori, Italia-Grecia 4-11. 7.55 Inizia il terzo quarto, palla all’Italia. Finisce il secondo quarto, Italia-Grecia 4-10. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Europei Pallanuoto
LIVE Italia-Grecia 0-4, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa in difficoltà!
L’Italia di pallanuoto femminile subisce una sconfitta pesante contro la Grecia.
LIVE Italia-Grecia 1-6, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa in difficoltà!
Questa sera il Setterosa ha subito una pesante sconfitta contro la Grecia nella partita valida per gli Europei di pallanuoto femminile 2026.
Ultime notizie su Europei Pallanuoto
Argomenti discussi: LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la Francia; Europei di Funchal. Grecia-Italia giovedì alle 18.15 per il bronzo; Europei di Funchal 2026: Grecia e Francia sulla strada del Setterosa; LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa nella finale per il bronzo.
LIVE Italia-Grecia 5-13, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa in difficoltà!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.45 Goooooooooool, Cocchiere con una beduina, Italia-Grecia 5-11. 7.11 Gol di E.Plevritou con un tiro da fuori, ... oasport.it
Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 10-15): il Setterosa va ko! (Europei pallanuoto 2026, 31 gennaio)Diretta Italia Grecia streaming video Rai, oggi sabato 31 gennaio: orario e risultato live per il Setterosa agli Europei di pallanuoto 2026. ilsussidiario.net
Telesveva. . Nuova vita ai centri urbani di Italia e Grecia: ARTI chiama a raccolta giovani talenti da tutto il mondo #puglia #attualità #arti #rigenerazioneurbana facebook
L’Italia, insieme alla Grecia, è il paese con il maggiore divario tra il valore economico esposto a eventi naturali e la quota effettivamente coperta da assicurazioni. Ne parliamo nel #GraficoPerCapire di oggi La nostra nuova rubrica di grafici lavoce.info/i-graf x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.