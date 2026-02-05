LIVE Italia-Grecia 6-15 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa in difficoltà!

La partita tra Italia e Grecia negli Europei di pallanuoto femminile sta andando male per le azzurre. Il Setterosa fatica a tenere il ritmo e si trova sotto di parecchi gol. Al momento il punteggio è 6-15, con la Grecia che domina la partita. Tricha ha segnato con una controfuga, mentre Cergol è riuscita a rompere il digiuno delle sue, portando l’Italia a 6 punti. La sfida continua con ancora molti minuti da giocare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.27 Gol di Tricha in controfuga, Italia-Grecia 6-15. 1.31 Gooooooooooooool, Cergol si sblocca pure lei, Italia-Grecia 6-14. 2.01 Gol di Tricha su rigore, Italia-Grecia 5-14. 2.23 Tiro sul portiere di Cergol. 5.06 Gol di M. Plevritou non perdona, Italia-Grecia 5-13. 5.44 Gol di Xenaki, senza marcatura riesce a trovare la porta, Italia-Grecia 5-12. 6.45 Goooooooooool, Cocchiere con una beduina, Italia-Grecia 5-11. 7.11 Gol di E.Plevritou con un tiro da fuori, Italia-Grecia 4-11. 7.55 Inizia il terzo quarto, palla all’Italia. Finisce il secondo quarto, Italia-Grecia 4-10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 6-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa in difficoltà! Approfondimenti su Europei Pallanuoto LIVE Italia-Grecia 0-4, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa in difficoltà! L’Italia di pallanuoto femminile subisce una sconfitta pesante contro la Grecia. LIVE Italia-Grecia 1-6, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa in difficoltà! Questa sera il Setterosa ha subito una pesante sconfitta contro la Grecia nella partita valida per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Europei Pallanuoto Argomenti discussi: LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la Francia; Europei di Funchal. Grecia-Italia giovedì alle 18.15 per il bronzo; Europei di Funchal 2026: Grecia e Francia sulla strada del Setterosa; LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa nella finale per il bronzo. LIVE Italia-Grecia 5-13, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa in difficoltà!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.45 Goooooooooool, Cocchiere con una beduina, Italia-Grecia 5-11. 7.11 Gol di E.Plevritou con un tiro da fuori, ... oasport.it Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 10-15): il Setterosa va ko! (Europei pallanuoto 2026, 31 gennaio)Diretta Italia Grecia streaming video Rai, oggi sabato 31 gennaio: orario e risultato live per il Setterosa agli Europei di pallanuoto 2026. ilsussidiario.net Telesveva. . Nuova vita ai centri urbani di Italia e Grecia: ARTI chiama a raccolta giovani talenti da tutto il mondo #puglia #attualità #arti #rigenerazioneurbana facebook L’Italia, insieme alla Grecia, è il paese con il maggiore divario tra il valore economico esposto a eventi naturali e la quota effettivamente coperta da assicurazioni. Ne parliamo nel #GraficoPerCapire di oggi La nostra nuova rubrica di grafici lavoce.info/i-graf x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.