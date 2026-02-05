LIVE Italia-Grecia 4-11 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa in difficoltà!

La partita tra Italia e Grecia ai Campionati Europei di pallanuoto femminile si è conclusa con un risultato netto: 4-11 per le greche. La squadra italiana ha mostrato molte difficoltà, soprattutto nel secondo tempo, quando le avversarie hanno preso il largo. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a una partita intensa, ma il divario tra le due squadre si è fatto evidente già dai primi minuti. L’allenatore azzurro ha promesso di lavorare sugli errori per migliorare nelle prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.11 Gol di E.Plevritou con un tiro da fuori, Italia-Grecia 4-11. 7.55 Inizia il terzo quarto, palla all'Italia. Finisce il secondo quarto, Italia-Grecia 4-10. 1.46 Gol di Xenaki su rigore, Italia-Grecia 4-10. 1.58 Goooooooooooool, doppietta anche per Bettini, Italia-Grecia 4-9. 2.26 Gol di M.Plevritou, diagonale precisa, Italia-Grecia 3-9. 2.45 Gooooooooooool, doppietta di Bianconi, Italia-Grecia 3-8. 3.52 Gol di Bitsakou con un pallonetto, Italia-Grecia 2-8. 4.35 Gol di Myriokefalitaki, beduina perfetta, Italia-Grecia 2-7. 5.51 Gooooooooooooooool, Bettini con un tiro potente, Italia-Grecia 2-6.

