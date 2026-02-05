LIVE Italia-Grecia 1-6 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa in difficoltà!

Questa sera il Setterosa ha subito una pesante sconfitta contro la Grecia nella partita valida per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. Finisce 1-6, con le greche che dominano dall’inizio alla fine. Al primo tempo, Meggiato segna un gol, ma poco dopo Xenaki segna su rigore e mette il risultato in discesa. La squadra italiana fatica a trovare il ritmo e ora si trova a dover rivedere molte cose per le prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.29 Palo di Meggiato. 7.41 Gol di Xenaki su rigore, Italia-Grecia 1-6. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla all'Italia. Finisce il primo quarto, Italia-Grecia 1-5. 0.58 Rigore fuori di Plevritou, si salva l'Italia. 1.35 Gol di Ninou con un fendente straordinario, Italia-Grecia 1-5. 2.03 Gol di Siouti, pallone sotto la traversa, Italia-Grecia 1-4. 2.20 Conclusione affrettata dell'Italia con Giustini, riparte la Grecia. 3.52 Parata di Condorelli che evita il triplo svantaggio. 4.59 Gol di M.Plevritou, tiro sul secondo palo, Italia-Grecia 1-3. 5.23 Gooooooooooool, Bianconi che approfitta di una distrazione difensiva ellenica, Italia-Grecia 1-2.

