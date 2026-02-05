Dopo aver iniziato alle 14.40, le azzurre sono scese in pista contro la Francia nella prima giornata del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui, fin dall’inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:23 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Francia, incontro della prima giornata del gruppo B del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Poco meno di 20 minuti all’inizio del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la prima giornata del gruppo B del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre di Eric Bouchard infiammano la Santa Giulia Ice Hockey Arena di Milano lanciando la sfida alle cugine d’oltralpe. Incontro da non fallire per la compagine italiana, nel girone completato da Germania, Svezia e Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: dalle 14.40 l’esordio delle azzurre

Approfondimenti su Italia Francia

Questa mattina si gioca una partita storica per l’hockey ghiaccio femminile.

Questa mattina si gioca una partita importante tra Italia e Francia nel torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Italia Francia

Argomenti discussi: Italia-Francia oggi in tv, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi: orario, programma, streaming; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Olimpiadi invernali 2026, quali gare saranno in diretta tv su Rai2: il calendario; Da Constantini-Mosaner all'Italhockey: il programma del 5 febbraio.

Italia-Francia oggi in tv, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi: orario, programma, streamingPrende ufficialmente il via il cammino della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per le ... oasport.it

LIVE Italia-Francia, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: caccia ad una storica vittoria!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la prima giornata del ... oasport.it

ANCORA IN SALA dal 5 all'11 febbraio: SIRÂT di Oliver Laxe (Francia, Marocco, 2025, 115’) Da sab 7/2 GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO di Simone Manetti (Italia, 2026, 100’) Da gio 5/2 FATHER MOTHER SISTER BROTHER di Ji facebook

Ieri il calciomercato si è chiuso in Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito! In alcuni paesi però le finestre di mercato restano aperte Tutto quello che c'è da sapere a riguardo x.com