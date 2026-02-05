LIVE Italia-Corea del Sud 8-4 Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA | esordio solido dei campioni in carica

Questa sera gli azzurri del curling hanno battuto la Corea del Sud con un punteggio di 8-4 nell’esordio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squadra italiana ha mostrato sicurezza fin dall’inizio, portando a casa una vittoria importante nel primo match del torneo. La partita si è svolta senza grandi sorprese, e gli atleti italiani hanno gestito bene gli ultimi tiri, assicurandosi il risultato. Ora i campioni in carica guardano avanti, pronti a continuare con questa strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 11:42 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 11:41 In classifica l'Italia vanta ovviamente un successo dopo una gara disputata. Ricordiamo che il round robin è composto da 10 squadre e che ogni coppia dovrà affrontare tutte le rivali. 11:40 Solido esordio della coppia oro a Pechino 2022. Stefania Constantini ed Amos Mosaner sono andati via via in crescendo dimostrando le loro capacità.

