Alle Olimpiadi di Pechino, l’Italia di curling affronta subito una sfida intensa contro il Canada, una delle favorite. La partita inizia con ritmo serrato, e le due squadre si giocano ogni punto con grande determinazione. Gli azzurri cercano di tenere il passo, ma il Canada mostra la sua esperienza e precisione. La tensione si taglia con il coltello mentre le squadre si sfidano in un match che promette già spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, seconda sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. Esame importante per gli azzurri che affrontano una delle squadre più forti del torneo, il Canada che A rappresentare l’Italia sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sono campioni olimpici in carica. L’oro ottenuto quattro anni fa a Pechino è l’unica medaglia per ora del curling italiano alle Olimpiadi. I due azzurri hanno vinto anche il Mondiale nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Canada, Olimpiadi curling in DIRETTA: subito uno scontro diretto da brividi contro una delle favorite

Approfondimenti su Italia Canada

Questa sera si gioca la seconda sfida degli azzurri nel torneo di curling a Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Italia - Canada 0-9 Davos nel 1935 Campionato del Mondo. Archivio Rongione facebook