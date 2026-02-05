Questa sera si gioca la seconda sfida degli azzurri nel torneo di curling a Milano Cortina 2026. La nazionale italiana affronta subito i campioni del Canada, una delle squadre più forti al mondo. La partita è già iniziata e si può seguire in diretta, con gli azzurri che cercano di mettere pressione agli avversari e di fare bene davanti al pubblico di casa. La tensione è alta, e i giocatori sono pronti a mettere in campo tutta la loro esperienza.

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, seconda sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. Esame importante per gli azzurri che affrontano una delle squadre più forti del torneo, il Canada che A rappresentare l'Italia sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sono campioni olimpici in carica. L'oro ottenuto quattro anni fa a Pechino è l'unica medaglia per ora del curling italiano alle Olimpiadi. I due azzurri hanno vinto anche il Mondiale nel 2025. L'Italia è una delle favorite in questo torneo iridato, dopo due stagioni non da protagonista.

© Oasport.it - LIVE Italia-Canada, Olimpiadi curling in DIRETTA: subito la sfida ai maestri di questo sport

Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

