LIVE Italia-Canada 2-7 Olimpiadi curling in DIRETTA | i nordamericani interrompono la serie positiva degli azzurri
Questa notte gli azzurri di curling hanno subito una sconfitta pesante contro il Canada, 2-7. La squadra italiana non è riuscita a contrastare l’attacco dei nordamericani e ha interrotto così la serie positiva che aveva iniziato nelle ultime partite. La partita, valida per le Olimpiadi, è stata trasmessa in diretta e ha tenuto gli spettatori incollati davanti agli schermi. Ora gli italiani devono rialzarsi per le prossime sfide in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 20.20: Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e buona serata 20.18: Errori clamorosi hanno caratterizzato la partita degli azzurri che hanno iniziato malissimo, con lo 0-5 del primo set e sono andati in difficoltà. Non sono riusciti a trovare le contromisure e la partita di fatto non c’è stata. 20.16: End annullato e si chiude qui! L’Italia vede fermata la sua serie positiva nel momento peggiore. Una mazzata per gli azzurri, sconfitti 2-7 dal Canada 20.12: Una stone a punto per l’Italia quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Italia Canada
LIVE Italia-Canada 0-5, Olimpiadi curling in DIRETTA: primo end disastroso per gli azzurri
Questa mattina gli azzurri hanno affrontato il Canada nel match di curling alle Olimpiadi.
LIVE Italia-Canada 2-6, Olimpiadi curling in DIRETTA: un solo punto per gli azzurri nel quarto end
Questa sera gli azzurri di curling affrontano i canadesi nella partita delle Olimpiadi.
Ultime notizie su Italia Canada
Argomenti discussi: LIVE Italia-Canada 0-5, Olimpiadi curling in DIRETTA: primo end disastroso per gli azzurri; Buonanotte da Milano Cortina 2026: il programma di domani con l'Italia del curling e dell'hockey su ghiaccio; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Volleyball Nations League 2026: le sedi e i gironi della fase intercontinentale.
LIVE Italia-Canada 2-7, Olimpiadi curling in DIRETTA: i nordamericani interrompono la serie positiva degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 20.20: Si chiude qui la nostra diretta, ... oasport.it
13 Anni in Canada #fblifestyle #canada #italia #italianiallestero facebook
Meet Grassi Pietre at #IDS2026 With ITA – Italian Trade Agency Pietra di Vicenza: luxury stone for architecture & restoration. Booth 628 | Metro Toronto Convention Centre ice.it/en/markets/can… #MadeInItaly #Architecture #Toronto #GrassiPietre x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.