LIVE Italia-Canada 2-7 Olimpiadi curling in DIRETTA | i nordamericani interrompono la serie positiva degli azzurri

Questa notte gli azzurri di curling hanno subito una sconfitta pesante contro il Canada, 2-7. La squadra italiana non è riuscita a contrastare l’attacco dei nordamericani e ha interrotto così la serie positiva che aveva iniziato nelle ultime partite. La partita, valida per le Olimpiadi, è stata trasmessa in diretta e ha tenuto gli spettatori incollati davanti agli schermi. Ora gli italiani devono rialzarsi per le prossime sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 20.20: Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e buona serata 20.18: Errori clamorosi hanno caratterizzato la partita degli azzurri che hanno iniziato malissimo, con lo 0-5 del primo set e sono andati in difficoltà. Non sono riusciti a trovare le contromisure e la partita di fatto non c'è stata. 20.16: End annullato e si chiude qui! L'Italia vede fermata la sua serie positiva nel momento peggiore. Una mazzata per gli azzurri, sconfitti 2-7 dal Canada 20.12: Una stone a punto per l'Italia quando mancano 4 tiri alla fine dell'end

Questa mattina gli azzurri hanno affrontato il Canada nel match di curling alle Olimpiadi.

Questa sera gli azzurri di curling affrontano i canadesi nella partita delle Olimpiadi.

