Litiga col corriere in transito sul corso Garibaldi | malore per un 50enne interviene il 118

Questa mattina nel cuore di Milano, sul Corso Garibaldi, si è scatenato un parapiglia tra un uomo di circa 50 anni e un corriere che stava effettuando una consegna. Durante il litigio, l’uomo si è improvvisamente sentito male ed è stato necessario l’intervento del 118. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno assistito l’uomo prima di portarlo in ospedale. La strada è rimasta bloccata per alcuni minuti, mentre i carabinieri si occupavano di ricostruire la vicenda.

