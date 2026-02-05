Una lite tra amici si trasforma in un processo per tentato omicidio. Tutto è iniziato da una semplice discussione sulla divisione di una piccola somma di denaro per le vacanze. La situazione è degenerata in modo violento, portando a un procedimento giudiziario che tiene banco in città.

Tutto nasce da una questione banale: una piccola somma di denaro per organizzare una vacanza tra amici. Prestiti fatti tra ragazzi, accordi verbali, promesse di restituzione mai mantenute. Con l’estate che stava finendo e Ferragosto alle porte, quelle richieste di rivedere i soldi si sono fatte più pressanti. Da lì la tensione, poi la lite. E infine la violenza. Di quella vicenda, sfociata in un’aggressione con delle forbici da elettricista nel cuore di Riccione, si è tornati a parlare ieri davanti al Collegio del Tribunale di Rimini, dove è comparso un 20enne di origine senegalese, imputato per concorso in tentato omicidio e rapina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite per i soldi delle vacanze: a processo per tentato omicidio

Approfondimenti su Lite Vacanze

A Città di Castello, un giovane di 21 anni è sottoposto a processo con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un collega durante una lite.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lite Vacanze

Argomenti discussi: Lite per i soldi delle vacanze: a processo per tentato omicidio; Rissa per i soldi al ristorante cinese di Roma, finisce con una sparatoria e un ferito: la pistola, la paura e l'indagine; Chiedono soldi per la coda agli uffici immigrazione, aggressione alla Fortezza; Riccione, lite per soldi degenera in accoltellamento con forbici da elettricista.

Riccione, lite per soldi degenera in accoltellamento con forbici da elettricistaUna somma di denaro prestata per organizzare una vacanza tra amici sarebbe all’origine dell’aggressione avvenuta la sera del 16 agosto 2023 nel pieno centro ... chiamamicitta.it

Violenta lite tra operai per i soldi. Aggrediti anche i carabinieriDue operai della ricostruzione post sisma litigano venendo alle mani, i carabinieri intervengono per separarli e finiscono per essere aggrediti. È successo domenica sera a Serravalle di Chienti. A ... ilrestodelcarlino.it

Quando una coppia si rompe, il vero caos è nei dettagli: casa, figli, soldi, tempi. Ogni ambiguità oggi è una lite domani. Una separazione ben scritta evita anni di contenziosi e tutela i minori. #separazione #divorzio #dirittofamiliare #avvocatotrovato facebook