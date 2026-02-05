Liste d?attesa con trucco e truffe sull?intramoenia rapporto-choc del Nas Il ministro | Scandalosi

Il Nas ha scoperto un sistema di truffe e trucchi nelle liste d’attesa degli ospedali italiani. Alcuni pazienti venivano favoriti con accessi fasulli ai pronto soccorso, permettendo a amici e parenti di ottenere visite ed esami in fretta e furia. Il ministro della Salute non le manda a dire: definisce tutto “scandaloso”. La situazione ha sollevato un polverone e portato all’attenzione pubblica pratiche ingiuste e illecite che mettono a rischio la corretta gestione delle risorse sanitarie.

Dai finti accessi ai pronto soccorso per consentire agli amici di svolgere rapidamente esami e visite alle agende modificate. E poi un eccesso di attività privata dello specialista pubblico. «Ci sono trucchi scandalosi sulle liste d'attesa». Il richiamo alle Regioni e ai direttori generali delle Asl del ministro della Salute, Orazio Schillaci, non era mai stato così veemente. Liste d'attesa con trucco e truffe sull'intramoenia Da quando è stata varata la riforma per mettere ordine al caos di visite, esami e prestazioni, per i quali i cittadini sono condannati ad aspettare più giorni (o mesi) del dovuto, è stato evidente che c'è un disallineamento tra quanto indicato dalla legge e la realtà.

Alla presentazione del bilancio 2025 dei carabinieri del Nas, il ministro della Salute Orazio Schillaci e il generale Raffaele Covetti hanno messo in guardia sulle crescenti frodi nelle liste d’attesa e nelle prestazioni intramoenia.

Il governo ha deciso di mettere fine ai trucchi usati da alcune persone per sembrare in ordine nelle liste di attesa.

