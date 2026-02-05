Liquami pericolosi Sigilli a impianto di biogas

Sigilli all’impianto di biogas dopo che sono stati scoperti oltre 200.000 metri cubi di liquami smaltiti illegalmente. Un vero e proprio fiume di rifiuti pericolosi, che rischiano di contaminare l’ambiente. Le autorità hanno deciso di chiudere il sito e di avviare le verifiche del caso, mentre la comunità si chiede come sia stato possibile arrivare a questa situazione.

Oltre duecentomila metri cubi di rifiuti liquidi smaltiti illegalmente. Un fiume di liquami pericolosi per l'ambiente, in quantità tali da poterci riempire 83 piscine olimpioniche o settemila autobotti. Lo hanno scoperto i carabinieri forestali del gruppo i Brescia nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla DDA con il supporto dell'Arpa Lombardia, ieri sfociata nel sequestro preventivo di un impianto di biogas a Chiari. L'indagine ha messo sotto la lente una società attiva nel settore delle energie rinnovabili da biogas e in cinque, amministratori e gestori, figurano adesso indagati per traffico illecito di rifiuti, smaltimento illecito degli stessi, falso in atto pubblico e impedimento al controllo.

