Lippi sbarca su Instagram | Vi racconterò quello che non funziona nella televisione

Claudio Lippi approda su Instagram e subito si mette in mostra con post, video e storie che aggiorna con regolarità. In pochi giorni, ha già iniziato a raccontare cosa, secondo lui, non funziona più nella televisione. Il conduttore sembra deciso a usare il social per essere più vicino ai suoi fan e condividere le sue opinioni senza filtri.

Il nuovo profilo Instagram è aperto da pochi giorni, ma Claudio Lippi sta recuperando il tempo perduto, pubblicando post, video e storie con cadenza regolare. Dopo aver assicurato di non essere più in terapia intensiva (come aveva mostrato la videochiamata di qualche giorno fa con Fabrizio Corona finita sul format dell'ex re dei paparazzi Falsissimo) e di essere vivo, Lippi ha spiegato ai suoi già 67mila follower di voler raccontare la sua verità sulla tv degli ultimi 20 anni e sulle sue vicende professionali. "Qualcuno mi ha scritto che sto sputando nel piatto in cui ho mangiato, ma non è così – dice il volto tv in un video, in cui si vede molto dimagrito e con la voce flebile –, ma non è così.

Dopo quasi due decenni, Claudio Lippi torna a parlare pubblicamente.

Claudio Lippi torna sui social dopo aver parlato con Fabrizio Corona.

