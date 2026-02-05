Lione effetto Endrick | 5 gol in 5 gare Fonseca lancia la sfida al Real Madrid

Endrick continua a sorprendere. Con cinque gol in cinque partite, il giovane brasiliano si sta facendo notare in Ligue 1 e mette in difficoltà il Real Madrid. L’allenatore Paulo Fonseca lo sta spingendo a dare il massimo, mentre il suo talento apre nuove sfide per i blancos.

L'effetto Paulo Fonseca rigenera Endrick: il brasiliano sta riscrivendo le gerarchie del gol in Ligue 1 e inviando messaggi chiarissimi a Madrid. L'impatto dell'ex Real sull' Olympique Lione è totale, con un ruolino di marcia che parla di 6 partecipazioni attive alle reti (5 gol e un assist) in appena 5 apparizioni stagionali. Un rendimento che convalida la scelta del club francese di puntare sul prestito secco a gennaio. Secondo quanto filtra dall'ambiente madrileno, lo staff tecnico del Real starebbero monitorando con estrema attenzione l'evoluzione del classe 2006, che in Spagna faticava a trovare spazio nel roster stellare dei Blancos.

