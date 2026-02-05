L' invisibile batte Una nuova vita De Martino leader dell' Auditel
Gli ascolti del mercoledì sera segnano un nuovo record per Rai1. La miniserie
Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la miniserie L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale conquistare una media di 3.984.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale5 la serie Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci segna invece 2.659.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia con la vittoria per 2 a 1 dell'Inter contro il Torino totalizza 2.461.000 spettatori con il 12.3%, terzo programma più visto in prima serata. Su Rai3 Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli conquista 1.328.000 spettatori pari all'8. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ascolti tv 4 febbraio 2026: L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, Una nuova vita, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Questa sera i programmi televisivi si sfidano tra Rai1 e Canale 5.
Cuori fa meglio del Milionario, De Martino re dell'Auditel. Bene Poletti-Barra
La domenica sera Rai1 batte ancora la concorrenza.
L’invisibile batte Una nuova vita e Affari tuoi vince ancora: gli ascoltiL'invisibile fa il bis e vince anche il 4 febbraio 2026: ecco gli ascolti della prima serata e non solo. Stefano de Martino torna a battere Gerry Scotti ... ultimenotizieflash.com
'L'Invisibile' su Rai1 vince il prime time. Continua il trend positivo di 'Affari Tuoi'Nell'access prime time, continua il trend positivo di ' Affari Tuoi ': il game show condotto da Stefano De Martino ha incollato infatti davanti al video 5.187.000 spettatori, con share al 24.1%, ... adnkronos.com
L’invisibile parte bene con il 23,7% di Share, Io Sono Farah resta al 12,3%. De Martino batte Scotti in access prime time. I dati Auditel del 3 febbraio 2026 • L'invisibile si conferma leader di ascolti su Raiuno. Mediaset fatica con Io Sono Farah su Ca… x.com
De Martino e Guanciale, Rai1 vince su tutta la linea! Doppio successo, pesante, per la Rai nel confronto infinito con Mediaset in prima serata e non solo. Martedì è stata una serata di grandi successi per la Tv di Stato che è riuscita a fare doppietta, anzi tripletta facebook
