L' invisibile batte Una nuova vita De Martino leader dell' Auditel

Gli ascolti del mercoledì sera segnano un nuovo record per Rai1. La miniserie

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la miniserie L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale conquistare una media di 3.984.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale5 la serie Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci segna invece 2.659.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia con la vittoria per 2 a 1 dell'Inter contro il Torino totalizza 2.461.000 spettatori con il 12.3%, terzo programma più visto in prima serata. Su Rai3 Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli conquista 1.328.000 spettatori pari all'8. 🔗 Leggi su Iltempo.it

