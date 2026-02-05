L’Invisibile 2 si farà | ufficiale la seconda stagione Valsecchi conferma il ritorno di Guanciale dopo il boom di ascolti

Il successo di ascolti ha parlato chiaro: L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro tornerà con una seconda stagione. La fiction di Rai 1 con Lino Guanciale ha conquistato il pubblico con una media del 23% di share, spingendo il produttore Pietro Valsecchi ad annunciare ufficialmente il seguito della serie. Una decisione che arriva dopo il clamoroso riscontro della prima stagione, dimostrando come il pubblico italiano sia ancora profondamente interessato alle storie di legalità e giustizia. Il successo che ha convinto tutti. I numeri parlano da soli: la fiction civile dedicata alla cattura del latitante siciliano ha registrato ascolti eccezionali in una serata televisiva particolarmente competitiva. 🔗 Leggi su Tutto.tv

