L’Inter di Inzaghi avanza in semifinale di Coppa Italia battendo il Torino 2-0 a San Siro. La squadra ha dimostrato coraggio e compattezza, sfruttando la freschezza dei giovani e la solidità del gruppo. Chivu, che ha guidato la difesa, ha blindato il risultato e portato i nerazzurri avanti nel torneo.

L’ Inter stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia superando il Torino a San Siro, in un match che ha premiato il coraggio di una formazione profondamente rinnovata e la solidità del progetto tecnico nerazzurro. Sotto lo sguardo attento della dirigenza, i padroni di casa sono riusciti a imporsi grazie alle reti di Bonny e Diouf, gestendo il forcing finale granata e dimostrando una profondità di organico che va oltre i titolarissimi. Il successo non solo garantisce la prosecuzione del cammino nel torneo nazionale, ma certifica la bontà del lavoro svolto in sinergia con il settore giovanile e la formazione Under 23, da cui sono stati attinti elementi rivelatisi decisivi per intensità e tenuta atletica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter dei giovani abbatte il Torino: Chivu blinda il gruppo e vola in semifinale

Approfondimenti su Inter giovani

Questa sera a Monza si gioca una partita importante tra Inter e Torino.

Questa sera l’Inter scende in campo con molte novità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter giovani

Argomenti discussi: Allenamento speciale sulla Montagnetta: identità, inclusione e futuro; Botta al volo del centrocampista e raddoppio dell'ex Serie A, l'Inter dei giovani stende una big del campionato; Serie C Girone A, nuovo rinforzo per l'Inter U23. I nerazzurri ufficializzano l'arrivo di un giovane difensore; Giovani e futuro: lavoro, amore e realizzazione personale le priorità.

Galante: L’Inter ha fatto una partita sufficiente. Mi è piaciuto l’inserimento dei giovaniAl termine di Inter-Torino Fabio Galante ha commentato la vittoria della squadra di Chivu ai microfoni di Sky Sport ... msn.com

Chi sono Cocchi e Kamate, i giovani dell'Inter lanciati da Chivu contro il TorinoPrima partita dal 1' coi grandi per l'azzurrino 19enne, debutto assoluto per il francese. Entrambi sono titolari con l'Under 23 di Vecchi in Serie A ... gazzetta.it

Chi sono Cocchi e Kamate, i giovani dell'Inter lanciati da Chivu contro il Torino x.com

La formazione ufficiale dei nerazzurri per Inter-Torino Ampio turnover e 2 giovani all'esordio dal primo minuto questa sera: Kamate e Cocchi! A sorpresa in campo Thuram, panchina per Pio Esposito. #Inter #InterDipendenza #Formazione #CoppaItalia #In facebook