L’Inter cambia per restare uguale Coppa Italia semifinale in tasca

L’Inter ha superato la semifinale di Coppa Italia, conquistando un posto in finale. La squadra di Inzaghi ha battuto il Monza e ora aspetta di scoprire chi affronterà tra Napoli e Como, in programma martedì sera. La partita è stata intensa, ma i nerazzurri sono riusciti a mantenere il loro stile e a passare il turno, senza stravolgere troppo la squadra. Ora il sogno di alzare il trofeo si fa più concreto.

di Mattia Todisco MONZA Sarà l' Inter ad affrontare in semifinale di Coppa Italia la vincente di Napoli-Como, in programma martedì prossimo alle 21. La capolista della Serie A conferma il buon momento anche nell'altro torneo nazionale, battendo 2-1 il Torino, pur con il robusto turnover a cui fa ricorso Chivu. In una giornata nella quale altri giovani nerazzurri festeggiano a Colonia (3-1 in Germania nei sedicesimi di Youth League davanti a 50mila spettatori), il tecnico rumeno lancia dal 1' Kamate e Cocchi, saliti di un gradino rispetto all'Under 23. Non c'è Darmian, frenato da una gastroenterite.

