L’ingombrante presenza della strega cattiva della ginnastica russa alle Olimpiadi di Milano-Cortina

C'è un certo fermento (eufemismo) per il ritorno alle Olimpiadi di Eteri Tutberidze. Tutberidze è la "strega cattiva" della ginnastica russa, la sergente di ferro che è passata alla storia tra tre le altre cose per la freddezza con cui (non) consolò la allora 15enne Kamila Valieva a Pechino sbagliò il suo programma libero finendo fuori dal podio. Thomas Bach, all'epoca presidente del Cio, fu il primo a condannare Tutberidze, la definì "agghiacciante". Valieva fu poi squalificata per doping, dopo essere risultata positiva alla trimetazidina, e a queste Olimpiadi non ci sarà. Ma ci sarà lei, Tutberidze che è rimasta incredibilmente immacolata nello scandalo del doping di stato russo.

