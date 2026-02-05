Lidi nord l' ex consigliere comunale | Produciamo circa 9 milioni di euro l’anno ma non abbiamo i servizi minimi

Questa mattina, l'ex consigliere comunale Gianfilippo Nicola Rolando ha lanciato un’accusa forte sui Lidi Nord di Ravenna. Secondo lui, nonostante producano circa 9 milioni di euro all’anno, i servizi minimi restano assenti. Rolando ha scritto di aver esaminato i bilanci dei piccoli comuni della regione e di aver trovato molte carenze. La questione dei servizi pubblici e delle risorse economiche torna al centro del dibattito, mentre i residenti attendono risposte concrete.

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione sui Lidi nord ravennati dell'ex capogruppo in Consiglio comunale della Lega, Gianfilippo Nicola Rolando: "Oggi, quasi per caso, mi sono ritrovato a scorrere i bilanci dei piccoli comuni della nostra regione. Cercavo un termine di paragone per capire la.

