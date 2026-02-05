L' idea di Spalletti che ha migliorato la Juve | un dato lo dimostra
Dopo quattro mesi alla guida della Juventus, Luciano Spalletti mostra i primi segnali di cambiamento. La squadra di Torino gioca con più ritmo e ha trovato più solidità in attacco. I risultati iniziano a vedersi e i tifosi iniziano a sperare in una svolta.
Dopo quattro mesi, l'impronta di Luciano Spalletti sulla Juve inizia a vedersi, soprattutto in fase d'attacco. Con l'allenatore toscano i bianconeri hanno aumentato la loro produzione offensiva e hanno migliorato un dato che non era così alto addirittura dai tempi di Pirlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Yildiz sbatte (ancora) contro il palo: la sfortuna perseguita il 10 della Juve in questa stagione! C’è un dato che lo dimostra
Yildiz continua a incontrare sfortunatamente il palo durante questa stagione, evidenziando una serie di occasioni fallite per la Juventus.
Spalletti Juventus, il doppio dato che dimostra il grande lavoro fatto dal tecnico dal suo arrivo in bianconero
Da quando è arrivato alla Juventus, Spalletti ha ottenuto risultati sorprendenti.
Come SPALLETTI ha ricreato la VERA JUVE | Fuoriclasse | DAZN
Perché Luciano ha capito il Dna Juve (mentre Sarri e Motta no); Spalletti toglie Del Piero dall'imbarazzo dopo Monaco-Juve: La partita non ha dato spunti per parlare; Kalulu mondiale, retroscena Deschamps: con Spalletti alla Juve può! L'idea Tudor si evolve così; Juventus, contro il Monaco occasione rilancio per Openda e Koopmeiners.
Juventus, idea Lobotka per l’estate? Spalletti chiama il registaLa Juventus di Luciano Spalletti pensa a Stanislav Lobotka: possibile assalto estivo al regista del Napoli per la nuova mediana. europacalcio.it
Juventus, l’ultimo sgarbo di Spalletti al Napoli arriva sul mercato: l’idea Lobotka. Lucio ha convinto anche ComolliJuventus, l’ultimo sgarbo di Spalletti al Napoli arriva sul mercato: l’idea Lobotka. I bianconeri puntano anche su Senesi e Celik, Lucio ha convinto Comolli ... sport.virgilio.it
Kalulu mondiale, retroscena Deschamps: con Spalletti alla Juve può! L'idea Tudor si evolve così facebook
#Kalulu mondiale, retroscena #Deschamps: con #Spalletti alla #Juve può! L'idea #Tudor si evolve così x.com
