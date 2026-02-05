Dopo quattro mesi alla guida della Juventus, Luciano Spalletti mostra i primi segnali di cambiamento. La squadra di Torino gioca con più ritmo e ha trovato più solidità in attacco. I risultati iniziano a vedersi e i tifosi iniziano a sperare in una svolta.

Dopo quattro mesi, l'impronta di Luciano Spalletti sulla Juve inizia a vedersi, soprattutto in fase d'attacco. Con l'allenatore toscano i bianconeri hanno aumentato la loro produzione offensiva e hanno migliorato un dato che non era così alto addirittura dai tempi di Pirlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'idea di Spalletti che ha migliorato la Juve: un dato lo dimostra...

Approfondimenti su Juventus Spalletti

Yildiz continua a incontrare sfortunatamente il palo durante questa stagione, evidenziando una serie di occasioni fallite per la Juventus.

Da quando è arrivato alla Juventus, Spalletti ha ottenuto risultati sorprendenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Come SPALLETTI ha ricreato la VERA JUVE | Fuoriclasse | DAZN

Ultime notizie su Juventus Spalletti

Argomenti discussi: Perché Luciano ha capito il Dna Juve (mentre Sarri e Motta no); Spalletti toglie Del Piero dall'imbarazzo dopo Monaco-Juve: La partita non ha dato spunti per parlare; Kalulu mondiale, retroscena Deschamps: con Spalletti alla Juve può! L'idea Tudor si evolve così; Juventus, contro il Monaco occasione rilancio per Openda e Koopmeiners.

Juventus, idea Lobotka per l’estate? Spalletti chiama il registaLa Juventus di Luciano Spalletti pensa a Stanislav Lobotka: possibile assalto estivo al regista del Napoli per la nuova mediana. europacalcio.it

Juventus, l’ultimo sgarbo di Spalletti al Napoli arriva sul mercato: l’idea Lobotka. Lucio ha convinto anche ComolliJuventus, l’ultimo sgarbo di Spalletti al Napoli arriva sul mercato: l’idea Lobotka. I bianconeri puntano anche su Senesi e Celik, Lucio ha convinto Comolli ... sport.virgilio.it

Kalulu mondiale, retroscena Deschamps: con Spalletti alla Juve può! L'idea Tudor si evolve così facebook

#Kalulu mondiale, retroscena #Deschamps: con #Spalletti alla #Juve può! L'idea #Tudor si evolve così x.com