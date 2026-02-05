Libertà di stampa e lavoro giornalistico in Europa

Durante l’evento Connact, Giusi Princi ha parlato di come l’Europa debba proteggere la libertà di stampa e migliorare le condizioni dei giornalisti. L’eurodeputata calabrese ha sottolineato che questi sono temi fondamentali per garantire un’informazione libera e di qualità nel continente. La discussione si è concentrata su come rafforzare il ruolo del Sistema Italia nel confronto con le istituzioni europee e su cosa si può fare per difendere il lavoro dei giornalisti.

Libertà di stampa e dignità del lavoro giornalistico: l'Europa secondo Giusi Princi. Alla seconda edizione annuale di Connact, la piattaforma di dialogo dedicata al rafforzamento del ruolo del Sistema Italia nel confronto con le istituzioni europee, l'eurodeputata calabrese Giusi Princi ha posto al centro del dibattito due temi che definiscono il futuro dell'editoria continentale: la libertà di stampa e la dignità del lavoro giornalistico. Un messaggio chiaro, pronunciato a Bruxelles davanti a un parterre di altissimo profilo composto da rappresentanti dei media, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni europee.

