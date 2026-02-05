La Suprema Corte smonta le giustificazioni di chi ha ucciso per gelosia, come “tempesta emotiva” o “delitto d’onore”. Ora si capisce che si tratta di un desiderio morboso di controllo, non di passione. La legge cambia rotta e non protegge più chi scambia il possesso per amore.

Per secoli abbiamo convissuto con l'idea tossica che la gelosia fosse il termometro della passione, un corollario inevitabile, seppur doloroso, del "troppo amore". Una cultura sottintesa ci ha raccontato che la rabbia accecante dopo un tradimento fosse una reazione quasi umana, una debolezza comprensibile di chi si sente ferito. Ma oggi, una sentenza della Corte di Cassazione spezza definitivamente questo legame, stabilendo che la gelosia scatenata da un tradimento non può mai essere una attenuante. Al contrario, è il volto scuro del possesso che cerca una giustificazione.

© Iodonna.it - L'hanno chiamata tempesta emotiva, delitto d'onore e raptus, oggi la Suprema Corte la definisce per quello che è: un desiderio morboso di controllo. E la legge non protegge più chi scambia il possesso per passione

