L’ex Ilva resta chiusa da tempo, senza una vera soluzione. Mario Turco, senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, attacca il governo Meloni, definendo la situazione un disastro annunciato. Turco ha chiesto l’audizione di Leonardo Maria Del Vecchio in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, sperando di fare luce su quanto accade.

Mario Turco, senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, lei ha chiesto l’audizione di Leonardo Maria Del Vecchio in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche. Cosa spera di chiarire con questa audizione e quali sono i principali punti di interesse per il Movimento 5 Stelle? “Le dichiarazioni pubbliche di Leonardo Maria Del Vecchio hanno confermato l’esistenza di rapporti diretti con il Governo Meloni e con il gruppo Caltagirone che non possono non destare attenzione rispetto al cosiddetto risiko bancario. È bene ricordare che il Governo Meloni ha preso Mps, banca risanata con 12 miliardi di euro di soldi pubblici, e ne ha ceduto quote rilevanti a Banco Bpm, Caltagirone e Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, consentendo a questi ultimi due gruppi finanziari di scalare Mediobanca e, a cascata, Generali, vero obiettivo strategico dell’operazione, dove sono accumulati oltre 800 miliardi di risparmi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “L’ex Ilva resta su un binario morto, da Meloni un disastro annunciato”: parla Mario Turco (M5S)

Approfondimenti su Ilva Meloni

Mario Turco, vicepresidente del M5S, commenta la situazione in Groenlandia, evidenziando come l’Europa non abbia risposto adeguatamente alle ambizioni di Trump sulla regione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ilva Meloni

Argomenti discussi: Ex Ilva, l'azienda chiede l'autorizzazione alla proroga della Cigs per 4.450 lavoratori; Cassa integrazione e rigassificatore, l'ex Ilva prova a ripartire; All’ex Ilva servirebbe il fine vita: otto governi, 30 decreti legge e nessuno che sia stato in grado di risolvere il conflitto fra salute e lavoro; Vertenza Ex Ilva: vertenza arriva a Bruxelles.

Ex Ilva e British Steel, il piano di Michael Flacks per un maxi polo europeo dell’acciaioIl fondo americano Flacks Group dice di essere molto interessato ad acquistare British Steel e a integrarla con l’ex Ilva ... milanofinanza.it

Cassa integrazione e rigassificatore, l'ex Ilva prova a ripartireProroga di12 mesi degli ammortizzatori sociali per 4.450 lavoratori. I sindacati protestano. Il Ministero dell’Ambiente avvia la procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di un ri ... rainews.it

Seguiamo da tempo la vertenza dello stabilimento Eni Versalis di #Brindisi assieme al vicepresidente Mario Turco, al coordinatore regionale Leonardo Donno all’eurodeputata Valentina Palmisano e al consigliere comunale Roberto Fusco e ieri abbiamo inco facebook