Lettere dal Fisco a 2,5 milioni di italiani Cosa succede se la ricevete e come rispondere

L’Agenzia delle Entrate invierà quest’anno più di 2,4 milioni di lettere ai contribuenti italiani. Vincenzo Carbone, direttore dell’ente, ha annunciato a Telefisco che queste comunicazioni fanno parte di una nuova strategia per ridurre l’evasione fiscale. Le lettere, firmate con un semplice “Caro contribuente ti scrivo”, invitano i destinatari a controllare la propria posizione e a rispondere se ci sono eventuali errori o omissioni. La maggior parte dei destinatari riceverà questi avvisi nei prossimi mesi, e molti si chiedono
«Caro contribuente ti scrivo». Con queste parole Vincenzo Carbone, direttore dell’ Agenzia delle Entrate, ha annunciato a Telefisco l’invio di oltre 2,4 milioni di lettere di compliance nel corso del 2026, nell’ambito di una strategia mirata a prevenire e contrastare l’evasione fiscale. Le comunicazioni, generate attraverso analisi predittive e incroci di dati, hanno lo scopo di segnalare anomalie fiscali e invitare i contribuenti a verificare la correttezza dei propri adempimenti. Non si tratta di accertamenti, ma di semplici reminder, pensati per favorire la regolarizzazione spontanea. Una parte delle lettere – ha spiegato Carbone – sarà inviata a chi ha dimenticato un versamento, altre a soggetti che non hanno presentato la dichiarazione, mentre sul fronte IVA verranno segnalati i casi in cui, a fronte di fatture e corrispettivi emessi, non risultano i relativi adempimenti periodici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
