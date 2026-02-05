L’eterno conflitto della sinistra con l’aritmetica e il buonsenso

Da ilfoglio.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si trova in una posizione di stallo economico. Il governo fa poco, per paura di sbagliare e creare problemi più grandi. La situazione resta stabile, ma senza grandi miglioramenti, mentre altri paesi europei avanzano. La politica si scontra con i numeri e il buon senso, senza trovare soluzioni rapide o decisive.

Superbonus, età pensionabile, stime fantastiche legate al Pnrr. Sarebbe meglio pensare all’ordinaria amministrazione L’economia italiana galleggia, senza infamia e senza lode almeno rispetto a tanti paesi europei. Il governo si può permettere di fare poco, ed evita così anche di fare danni macroscopici (a parte un dirigismo d’altri tempi sul sistema bancario e finanziario). Questo lascia l’opposizione spiazzata, e la costringe a gridare alla catastrofe anche dove il governo, come nella recente legge di Bilancio, fa oggettivamente poco o nulla, nel bene o nel male. Personalmente non ho una diagnosi certa del perché l’economia italiana galleggi, né ho una ricetta magica per una crescita più entusiasmante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217eterno conflitto della sinistra con l8217aritmetica e il buonsenso

© Ilfoglio.it - L’eterno conflitto della sinistra con l’aritmetica e il buonsenso

Approfondimenti su sinistra economia

Il Giorno della Civetta al Teatro Litta. L’eterno conflitto tra Nord e Sud. Geografia e cuore, oltre gli stereotipi

Piantedosi zittisce la sinistra: “Il condono edilizio è buonsenso, come le sanatorie per i migranti”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su sinistra economia

Argomenti discussi: Send Help: l’orrore eterno tra servo e padrone; George Michael, il pop tra inferno e paradiso; Gabriele Muccino e Le cose non dette: La verità, pericolo potente. A volte meglio ometterla; Forza Italia Forlì lancia la campagna per il sì al referendum sulla giustizia: Si apra il confronto, ma senza steccati ideologici.

Il Giorno della Civetta al Teatro Litta. L’eterno conflitto tra Nord e Sud. Geografia e cuore, oltre gli stereotipiFilippo Renda firma l’adattamento per il palco e offre un distillato dell’immortale romanzo di Sciascia Sento mia la duplicità della trama, visto che prima ho vissuto in Sicilia e negli ultimi 18 ann ... ilgiorno.it

L’eterno marito, parabola della fragilità umanaIntrecciare i linguaggi. Mescolare i piani della realtà. Spostare lo sguardo dello spettatore. È una ricetta preziosa il teatro di Claudio Autelli. Anche per le ramificate ispirazioni letterarie e il ... ilgiorno.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.