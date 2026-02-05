L’eterno conflitto della sinistra con l’aritmetica e il buonsenso

L’Italia si trova in una posizione di stallo economico. Il governo fa poco, per paura di sbagliare e creare problemi più grandi. La situazione resta stabile, ma senza grandi miglioramenti, mentre altri paesi europei avanzano. La politica si scontra con i numeri e il buon senso, senza trovare soluzioni rapide o decisive.

Superbonus, età pensionabile, stime fantastiche legate al Pnrr. Sarebbe meglio pensare all’ordinaria amministrazione L’economia italiana galleggia, senza infamia e senza lode almeno rispetto a tanti paesi europei. Il governo si può permettere di fare poco, ed evita così anche di fare danni macroscopici (a parte un dirigismo d’altri tempi sul sistema bancario e finanziario). Questo lascia l’opposizione spiazzata, e la costringe a gridare alla catastrofe anche dove il governo, come nella recente legge di Bilancio, fa oggettivamente poco o nulla, nel bene o nel male. Personalmente non ho una diagnosi certa del perché l’economia italiana galleggi, né ho una ricetta magica per una crescita più entusiasmante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

