L' esperienza di Pittin e la spinta di Kostner | gli azzurri della combinata nordica alle Olimpiadi

Gli atleti italiani della combinata nordica si preparano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Pittin e Kostner spingono la squadra, che punta a ottenere ottimi risultati in un evento che dà grande visibilità allo sport in Italia. La squadra si sta allenando duro per essere pronta alla sfida e portare a casa medaglie.

Gli atleti italiani che rappresenteranno il tricolore nella combinata nordica a Milano Cortina 2026.

