L’errore di aprire le porte a Vannacci Perché la mossa di Salvini ha indebolito la Lega

Salvini ha deciso di aprire le porte a Vannacci, ma questa scelta ha fatto molto discutere. In molti ritengono che abbia indebolito la posizione della Lega, portando a divisioni interne e a un calo di fiducia tra gli elettori più fedeli. La mossa ha suscitato reazioni contrastanti e ha fatto emergere le tensioni tra i diversi dirigenti del partito, che ora devono fare i conti con le conseguenze di questa decisione.

Roma, 5 febbraio 2026 – In politica radici e tradizioni contano. Non per gli esponenti dei partiti, che anzi hanno spesso e volentieri cambiato una o anche più bandiere; bensì per gli elettori fedelissimi, la roccaforte del bacino elettorale che resta tale fino a quando non si sente tradito nei propri ideali. Cosa ben diversa sono invece volatili: coloro che alle urne vanno dove tira il vento, salgono sul carro del vincitore annunciato, cambiano partito in quanto delusi da quello precedente, vige il ragionamento “Ho votato tutti, provo anche loro, mal che va saranno come gli altri”. Un fenomeno amplificato dai social media che privilegiano l’istantaneo rispetto al lungimirante È questa la spiegazione del perché i sondaggi degli ultimi 15 anni ‘ dal 2011 in poi, dopo l’ultima e definitiva caduta di Berlusconi – sono ballerini, mentre alle tornate elettorali vi sono capovolgimenti di fronte continui: non per ideologia, ma per disperazione, delusione, sindrome dell’abbandono.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Vannacci Lega Perché il generale Vannacci ha lasciato la Lega: i motivi dietro la separazione dal partito di Salvini Il generale Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, spiegando i motivi della sua scelta. Divorzio Vannacci-Salvini: scissione e porte sbattute in Lega La rottura tra Matteo Salvini e il generale Vannacci diventa sempre più evidente. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Vannacci o Salvini Chi e responsabile del crollo della Lega Ultime notizie su Vannacci Lega Argomenti discussi: L'Open Day 365 giorni l'anno, l'esperienza dei laboratori vivi di Partinico. Scelta pedagogica, didattica e formativa; Calcio, il Lecco pareggia in zona Cesarini; Australian Open, Alcaraz nella storia: trionfa contro Djokovic e completa il Career Grand Slam; Diretta Carlos Alcaraz - Novak Djokovic - Men Single - Australian Open 2026. Quando è conveniente aprire la partita IVA? Gli errori da evitare…La data di apertura partita IVA, i settori e altri requisiti potrebbero influenzarne il successo. Qui l'analisi di FidoCommercialista ... ilsussidiario.net Windows 11, bug colpisce Blocco Note, Strumento di catturaUn nuovo bug su Windows 11 impedisce di aprire Blocco Note, Strumento di cattura e altre app mostrando l'errore 0x803F8001. msn.com Ci sono passato anch’io con Italexit, che veniva data tra il 2 e il 4,5%. Al momento della verità, l’elettore conservatore sceglie il voto utile per non far vincere la sinistra. A meno che adesso non si faccia l’errore di trasformare Roberto Vannacci in una vittima. facebook Ci sono passato anch’io con Italexit, che veniva data tra il 2 e il 4,5%. L’elettore conservatore sceglie il voto utile per non far vincere la sinistra. A meno che non si faccia l’errore di trasformare Vannacci in una vittima. di @gparagone x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.