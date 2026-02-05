La costa di San Vito, a Taranto, continua a erodersi, e sono sempre più frequenti le segnalazioni da via del Faro. In questi giorni, il vento e il mare restano gli unici protagonisti, mentre la gente si concentra più sulla spiaggia che sui problemi della costa in continuo cambiamento. La situazione preoccupa gli abitanti, che vedono il mare avanzare e le strutture vicine rischiare di essere danneggiate.

Il tempo sembra sospeso in via del Faro, a San Vito, borgata di Taranto, dove l'estate si riempie di gente, auto, persone, e d'inverno si sentono parlare solo vento e mare. Questo movimento naturale di onde sta lasciando i suoi segni, e il comitato civico di San Vito cerca di non perdere di vista gli indizi di erosione e continua a segnalare i cambiamenti, monitorare e proporre rimedi. Due componenti - Noemi La Sorsa, geologa, e la presidente Ylenia Gallo, avvocata civilista, esperta in pianificazione strategica e riuso urbano - hanno incontrato, con altri membri, la Commissione Assetto del Territorio (Cat) a gennaio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - L?erosione della costa di San Vito. Altre segnalazioni da via del Faro

A San Leone, la spiaggia sotto viale delle Dune sta subendo un progressivo fenomeno di erosione, che da anni interessa la costa agrigentina.

Il Circolo Rabat, rappresentato dal presidente Daniele Gucciardo, ha diffuso un allarme riguardo all’erosione della costa, in particolare del viale delle Dune.

