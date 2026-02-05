L' episodio arbitrale decisivo nella sfida tra Inter e Torino

Nella partita di Coppa Italia tra Inter e Torino, l’arbitro ha preso decisioni che hanno fatto discutere. La sfida dei quarti si è accesa soprattutto per alcune scelte di gara, che hanno influenzato l’andamento del match. I tifosi e gli addetti ai lavori si sono concentrati su alcuni episodi chiave che potrebbero fare la differenza nel risultato finale.

Il confronto tra Inter e Torino, valido per i quarti di Coppa Italia 20252026, ha messo in luce una moviola ricca di episodi decisivi e di gestione arbitrale che hanno influito sull’esito finale. L’analisi qui presentata restituisce una lettura accurata degli eventi chiave, dei gol, delle decisioni VAR e della dinamica di gara, offrendo una panoramica oggettiva dei momenti che hanno segnato l’incontro. Arbitro: Marchetti, con assistenti Mondin e Ceolin, IV ufficiale Bonacina; VAR: La Penna, AVAR: Giua. In campo, l’Inter è scesa con la formazione Inter (3-5-2) guidata da Chivu, e il Torino con la disposizione 3–5–2 allenata da Baroni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nel match di Coppa Italia tra Inter e Torino, l’episodio che ha fatto discutere è arrivato al VAR.

