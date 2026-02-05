Leonardo Fabbri ha iniziato la sua stagione con l’esordio in Sudafrica, sulla pedana di Parow, il primo passo verso i Mondiali. Sabato 7 febbraio, il lanciatore italiano ha partecipato al primo appuntamento della WPA League, dando il via a un calendario molto fitto di gare. Ora aspetta altri incontri in giro per il mondo, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per le grandi sfide internazionali.

Leonardo Fabbri aprirà la stagione nella giornata di sabato 7 febbraio sulla pedana di Parow (Sudafrica), il primo test della WPA League. Il toscano sarà chiamato a gettare il peso nella località nei pressi di Città del Capo, dove collauderà la caratura del lavoro svolto nel doppio periodo di allenamento al caldo: il bronzo mondiale in carica all’aperto si è allenato in terra sudafricana tra novembre e dicembre, ritornandovi dopo le festività natalizie. L’azzurro non avrà avversari di rilievo in questa prima uscita, dove cercherà anche un riscontro tecnico di rilievo dopo che nel World Indoor Tour si è già vista la prima spallata sopra i ventidue metri del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri inizia la stagione: esordio nell’emisfero australe, poi calendario fittissimo verso i Mondiali

