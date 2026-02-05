Legnano picchia la compagna davanti al bimbo di 3 anni e le rompe la clavicola

Un uomo di 29 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri a Legnano. L’uomo ha picchiato la compagna davanti al loro bambino di tre anni, rompendole una clavicola. Quando sono arrivati i militari, lui ha opposto resistenza, cercando di evitare l’arresto. La donna è finita in ospedale, mentre il bambino è rimasto sconvolto davanti alla scena violenta.

Legnano (Milano), 5 febbraio 2026 – Ha picchiato la compagna di fronte al figlio di tre anni, spaccandole una clavicola, e poi ha resistito ai militari intervenuti sul posto: per questo motivo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale un 29enne di nazionalità colombiana, in Italia senza fissa dimora, sino a oggi incensurato. Chi è la vittima . L'episodio è accaduto nella serata di domenica scorsa, quando i militari sono stati chiamati a intervenire all'interno di un appartamento adibito a Bed and Breakfast in viale Cadorna.

