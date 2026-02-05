Legge elettorale Guzzetta | Divorzio Vannacci-Lega complica lo scenario

La separazione tra Vannacci e la Lega mette in difficoltà i giochi di potere sulla riforma elettorale. Guzzetta avverte che questa spaccatura complica già un quadro politico pieno di incognite. La partita tra partiti e leader si fa ancora più complessa mentre si cercano nuove alleanze e strategie.

(Adnkronos) – Il divorzio di Vannacci dalla Lega complica lo scenario di riforma della legge elettorale in un vero e proprio risiko di variabili tutte da definire. "C'è un giocatore in più che si muove in autonomia e che ancora non è chiaro a chi dreni voti: se al Carroccio, o a tutti i partiti

