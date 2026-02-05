Legge anti-violenza sessuale | dibattito in Regione e riflessioni sulle tutele per le vittime

L’assemblea legislativa dell’Umbria ha appena approvato una mozione che si oppone al decreto legge sulla violenza sessuale proposto dalla senatrice Bongiorno. La decisione ha riacceso il dibattito tra i politici e le associazioni sulle tutele per le vittime. Oggi, il Parlamento regionale si schiera contro le misure del Governo, aprendo una discussione più ampia sulla protezione delle donne e delle persone colpite da violenza. La questione resta calda e al centro dell’attenzione pubblica.

Il voto dell’assemblea legislativa dell’Umbria ha innescato un dibattito intenso sul futuro della legge anti-violenza sessuale, in un momento in cui la Regione, con una mozione approvata il 5 febbraio 2026, si schiera contro il decreto legge presentato dalla senatrice Bongiorno. Il testo, che modifica il cosiddetto “principio del consenso, attuale e inequivocabile”, è stato accolto favorevolmente da alcuni gruppi politici, mentre altri, soprattutto quelli di sinistra e dell’ambiente femminista, ne vedono l’attuazione un “passo indietro” per le donne. La posizione della Regione Umbria, in particolare, è stata chiara: la nuova proposta, per quanto apparentemente mirata a migliorare la protezione delle donne, introduce elementi che potrebbero rendere l’interrogatorio delle vittime più invasivo, con conseguenze negative per il processo penale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Regione Umbria Regione, scontro sulla legge anti-violenza sessuale. "Passo indietro per le donne". "Più tutele per le vittime" L’assemblea legislativa dell’Umbria ha espresso forte dissenso contro il Governo sulla proposta di Decreto Legge che riguarda il reato di violenza sessuale. Bongiorno: Con la nuova legge contro la violenza sulle donne ampliate le tutele alle vittime Con l’entrata in vigore della nuova legge contro la violenza sulle donne, sono state rafforzate le tutele per le vittime, prevedendo misure più efficaci e strumenti di tutela più ampi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Regione Umbria Argomenti discussi: Ddl Stupri nel pantano. I giuristi: Consenso principio necessario; Ddl Consenso: quando il dissenso serve a proteggere lo stupratore; Legge su violenza sessuale, Guerreschi: Eliminare consenso rende riforma inutile; Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico. Regione, scontro sulla legge anti-violenza sessuale. Passo indietro per le donne. Più tutele per le vittimePassa la mozione di Sinistra e Verdi e del Pd che impegna la giunta regionale a contrastare il decreto legge della Bongiorno in sede di Conferenza Stato-Regione. La controreplica della Lega: Polemich ... perugiatoday.it Legge antistupro, Manente: Togliere il consenso significa negare la scelta di un rapportoL’avvocata e legale dell’Associazione Differenza Donna: Così l’accusa dovrà indagare sulla reazione della vittima ... ilsecoloxix.it E' in distribuzione il primo numero del 2026 di METROPOLIS: BCC Milano in campo per l'educazione finanziaria; la legge anti-maranza; la campagna elettorale a Segrate; l'approvazione dei Bilanci nei comuni; la pioggia di donazioni alle associazioni del territ facebook La legge anti-affidi fa flop: ora la Regione impone la stretta ai servizi sociali x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.