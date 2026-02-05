Lega organizza manifestazioni in città per sollevare preoccupazioni sulla sicurezza dopo le violenze poliziotto

A Macerata, la Lega ha promosso una serie di sit-in per mostrare solidarietà alle forze di polizia. Le proteste sono nate dopo alcuni episodi di violenza contro gli agenti, che hanno acceso il dibattito sulla sicurezza in città. I manifestanti hanno ribadito che attaccare un poliziotto equivale a colpire lo Stato, chiedendo maggiori garanzie e protezioni per gli agenti in servizio. La piazza si è riempita di persone che vogliono far sentire la loro voce e sostenere le forze dell’ordine.

**Lega organizza manifestazioni in città per sostenere la polizia dopo le violenze: "Colpire un agente significa colpire lo Stato"** A Macerata, nel cuore dell'urbanistica della città, si è svolta una manifestazione di sostegno alle forze dell'ordine. Con banchetti e raccolta di firme, la sezione della Lega ha aperto il pomeriggio con una serie di eventi dedicati alla sicurezza, in un momento di crescente tensione dopo le ultime violenze alla polizia. Le manifestazioni, che hanno avuto inizio oggi e andranno avanti fino a domenica, sono state organizzate in due diverse aree: una a via Roma, presso la sede della sezione maceratese, e una seconda, nella galleria del commercio, con orario esteso e orario di apertura per l'intera giornata.

