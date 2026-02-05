Lega a Firenze Tiziana Nisini designata commissaria comunale

La deputata Tiziana Nisini è stata nominata commissaria della Lega a Firenze. La decisione arriva dal segretario provinciale del partito, Federico Bussolin, che ha scelto lei per guidare il movimento nella città.

La deputata Tiziana Nisini è la nuova commissaria della Lega a Firenze. A stabilirlo è una decisione presa dal segretario provinciale del Carroccio, Federico Bussolin. "Tiziana è la persona più adatta per prendere le redini del nostro partito nel capoluogo regionale, vista la sua conclamata.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Lega ha scelto Tiziana Nisini come nuovo commissario della sezione di Firenze.

Tiziana Nisini condivide il suo percorso di fronte al tumore, evidenziando come la malattia possa alterare gli equilibri di vita e priorità.

