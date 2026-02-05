Lega a Firenze Tiziana Nisini designata commissaria comunale

Da firenzetoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La deputata Tiziana Nisini è stata nominata commissaria della Lega a Firenze. La decisione arriva dal segretario provinciale del partito, Federico Bussolin, che ha scelto lei per guidare il movimento nella città.

La deputata Tiziana Nisini è la nuova commissaria della Lega a Firenze. A stabilirlo è una decisione presa dal segretario provinciale del Carroccio, Federico Bussolin. "Tiziana è la persona più adatta per prendere le redini del nostro partito nel capoluogo regionale, vista la sua conclamata.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Tiziana Nisini Florence

Lega: Tiziana Nisini nuovo commissario della sezione di Firenze

La Lega ha scelto Tiziana Nisini come nuovo commissario della sezione di Firenze.

Tiziana Nisini: “Così affronto il tumore”. La paura e il percorso di cura. Ogni anno scoperti 2mila casi

Tiziana Nisini condivide il suo percorso di fronte al tumore, evidenziando come la malattia possa alterare gli equilibri di vita e priorità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tiziana Nisini Florence

Argomenti discussi: Tiziana Nisini (Lega): Punto nascita Montevarchi priorità da tutelare. Giani ambiguo, ora chiarezza.; Punto nascita alla Gruccia, Tiziana Nisini (Lega) annuncia interrogazione parlamentare: Va tutelato. Giani ambiguo, ora chiarezza.

lega a firenze tizianaLega: Tiziana Nisini nuovo commissario della sezione di FirenzeFederico Bussolin, segretario provinciale della Lega Firenze, ha nominato l'onorevole Tiziana Nisini nuovo commissario della sezione di Firenze del Carroccio ... firenzepost.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.