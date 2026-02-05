Lega a cena in video c’è Salvini

Alla cena della Lega a Prato, circa ottanta persone si sono riunite al Bar Riccu di Narnali in via Pistoiese. Durante l’evento, Matteo Salvini, leader del partito e ministro delle Infrastrutture, ha partecipato in collegamento video. La serata si è svolta senza intoppi, con i presenti che hanno ascoltato le parole del ministro da remoto.

Ottanta persone alla cena della Lega di Prato al Bar Riccu di Narnali in via Pistoiese 523. É intervenuto in collegamento anche il leader del Carroccio e ministro delle Infrastruture Matteo Salvini. Presenti il deputato Andrea Crippa, commissario della Lega in Toscana, il segretario provinciale David Carlesi, il segretario comunale Letizia Faggi e il vice sindaco di Poggio a Caiano Diletta Bresci. Una serata per rilanciare il messaggio della Lega per Prato e la sua provincia e per celebrare il tesseramento che ha visto per il 2025 oltre 150 iscritti in più rispetto all’anno precedente. Ribadita la forza del partito con il suo dna autentico rappresentato da Salvini con "tanti saluti al generale Vannacci che ha scelto la strada solitaria lontana dalla Lega". 🔗 Leggi su Lanazione.it

