Leeds-Nottingham Forest venerdì 06 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera, alle 21:00, scende in campo Leeds e Nottingham Forest in una partita che apre il weekend di Premier League. Le due squadre sono appaiate a 26 punti in classifica e cercano punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il West Ham, terzultimo, sta ancora lottando per risalire, e questa sfida può rivelarsi decisiva per entrambe le squadre. I tifosi sono pronti a seguire la partita, sperando in un risultato positivo per le proprie squadre.

Come dobbiamo considerare questa sfida che apre il programma di Premier League questo fine settimana? Leeds e Nottingham Forest sono appaiati a quota 26 punti in classifica, dunque hanno sei punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato da quel West Ham che sta cercando di rialzare la testa e che ha rischiato di fare punti.

