Lee Miller | la forza di una donna dietro l’obiettivo

Cosa: Il debutto in prima assoluta dello spettacolo teatrale Dietro l’obiettivo, dedicato alla vita di Lee Miller.. Dove e Quando: Presso SpazioArte Teatro (Roma), dal 19 al 22 e dal 26 al 28 febbraio 2026.. Perché: Un’occasione per riscoprire una delle figure più iconiche e complesse del Novecento, da musa di Man Ray a fotoreporter di guerra.. La scena culturale romana si arricchisce di un appuntamento imperdibile che fonde biografia storica, impegno civile e sperimentazione visiva. Presso lo SpazioArte Teatro, situato nel cuore della zona Eur-Mostacciano, debutta in prima assoluta Dietro l’obiettivo, un’opera scritta e diretta da Riccardo Riande. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Se si parla di Lee Miller, si pensa subito a una figura poliedrica: modella, musa e fotografa di grande talento.

