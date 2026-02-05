le vendite di nintendo switch 2 in occidente hanno deluso nintendo ammette il presidente

Durante un incontro con investitori e azionisti, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha detto che le vendite di Nintendo Switch 2 in Occidente non sono andate come sperato. Le vendite sono state “leggermente più deboli rispetto alle aspettative”, ha ammesso, indicando che il risultato non soddisfa l’azienda. La notizia arriva a pochi mesi dal rilascio della console, che ancora fatica a conquistare il pubblico internazionale.

Nel corso di un recente incontro con investitori e azionisti, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha ammesso che le vendite di Nintendo Switch 2 fuori dal Giappone sono state “ leggermente più deboli rispetto alle aspettative ”. È la prima volta che la società esplicita pubblicamente un dato che finora era emerso solo dalle analisi degli osservatori di mercato. Furukawa ha chiarito che le previsioni complessive su hardware e software non sono state riviste al ribasso: i volumi globali restano invariati. A cambiare è però la composizione delle vendite per area geografica e per prodotto, basata su ipotesi diverse rispetto a quelle comunicate dopo i risultati del secondo trimestre. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Nintendo Switch 2 ha registrato un rallentamento nelle vendite durante il periodo natalizio, evidenziando una flessione rispetto ai risultati ottenuti dalla prima generazione.

Le azioni di Nintendo crollano, nonostante le vendite eccellenti di Nintendo Switch 2.

Il calo di vendite di Nintendo Switch 2 e la crisi del mercato: cosa succede

