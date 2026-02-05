Le Utopiadi tre giorni di lotta e politica contro Milano-Cortina Azioni eclatanti occupazioni e 10mila in piazza Ma gli anarchici non ci saranno

La protesta contro le Olimpiadi di Milano e Cortina si infiamma. In tre giorni, centinaia di attivisti hanno organizzato azioni e occupazioni, portando in piazza circa 10mila persone. Tuttavia, gli anarchici annunciati non sono tra i presenti. Il governo Meloni sperava in un’altra guerriglia, ma finora la mobilitazione si è svolta senza scontri di grande intensità.

Se il governo Meloni attende una nuova guerriglia in stile Torino, per le contestazioni alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, certamente rimarrà deluso. In città tra domani e domenica 8 febbraio sono previste diverse manifestazioni di dissenso, organizzate dal Cio, acronimo del Comitato insostenibili olimpiadi. Le hanno chiamate Utopiadi e ad animarle sarà l'area antagonista milanese e non solo. Si badi antagonista o area autonoma che nulla ha a che vedere con il blocco nero osservato per le strade del capoluogo piemontese alla fine del grande corteo per lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

