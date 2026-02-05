Le terapie all’avanguardia Ictus la riabilitazione è un ’gioco’

La prima applicazione di realtà mista per la riabilitazione post ictus ischemico è partita all’ospedale di Grosseto. Nel reparto di Recupero e rieducazione funzionale, i pazienti stanno già sperimentando un metodo innovativo che trasforma la riabilitazione in un gioco. Gli operatori puntano a rendere più efficace il percorso di recupero, coinvolgendo i pazienti in attività più coinvolgenti e meno faticose.

Prima applicazione pratica della realtà mista per la riabilitazione post ictus ischemico. L'attività è stata avviata nel reparto di Recupero e rieducazione funzionale dell' ospedale di Grosseto. Dallo scorso mese di ottobre, infatti, il reparto di Riabilitazione ha intrapreso lo studio 'Mi.Re.Co.Mo.Re: realtà mista per la riabilitazione cognitiva e motoria ', progetto di ricerca sviluppato con la finalità di migliorare gli esiti dei pazienti con ictus ischemico, con l'uso della realtà virtuale mista durante la degenza riabilitativa. "Le ultime evidenze scientifiche – spiega Mauro Mancuso, direttore della Uoc Rrf dell'ospedale Misericordia – hanno evidenziato che i pazienti con questa patologia possano beneficiare dei trattamenti riabilitativi svolti in ambienti arricchiti e stimolanti, aumentando le loro funzioni cognitive superiori, come memoria, attenzione, linguaggio e problem solving.

