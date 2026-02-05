Le strutture di Milano-Cortina sono completamente accessibili? Attendo le vostre esperienze

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano, ma ancora si sollevano dubbi sull’accessibilità delle strutture. Manca poco all’apertura, e mentre l’aeroporto di Venezia mostra criticità che potrebbero complicare gli arrivi dei turisti, ci si chiede quanto siano preparate le strutture sportive per accogliere anche le persone disabili. Non si tratta di polemizzare, ma di capire se tutti potranno vivere l’evento senza problemi o se qualche dettaglio potrà rendere difficile l’esperienza di chi partecipa o assiste da vicino.

Mancano 15 giorni all'inizio delle Olimpiadi Milano Cortina e sapere che l'aeroporto di Venezia presenta delle criticità in termini strutturali tali da renderlo dal mio punto di vista "poco funzionale" per i turisti che arriveranno da tutto il mondo mi porta a chiedermi: le strutture che accolgono le persone che vogliono assistere alle varie discipline sportive sono completamente accessibili alle persone disabili? Il quesito da me posto non vuole scatenare nessuna polemica, ma semplicemente non vorrei che un momento di gioia e di svago possa trasformarsi in un momento di grande disagio, se ciò accadesse mi dispiacere moltissimo.

