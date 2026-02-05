I ciclisti ora possono pedalare in sicurezza tra Civate e Suello. Ieri mattina è stata aperta la nuova pista ciclabile, che corre lungo la Statale 36, per evitare allagamenti e garantire un percorso più sicuro a chi va in bicicletta. La strada, spesso soggetta a problemi d’acqua, ora è più protetta e permette di muoversi senza timori.

Stop agli allagamenti e stop ai ciclisti in superstrada. È stata inaugurata ieri mattina la nuova pista ciclabile di collegamento Civate e Suello, accanto alla Statale 36. L’hanno progettata e realizzata i tecnici di Anas. Come altri interventi, i lavori sono connessi ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta di un tracciato lungo circa 2 chilometri. La pista ciclabile c’era già, ma spesso, in caso di maltempo, si allagava, perché sommersa dal lago di Annone che costeggia. I ciclisti così erano costretti a sconfinare sull’attigua Milano – Lecco, nonostante non si possa percorrere in bici, con il rischio di essere travolti o di intralciare gli automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le strade delle Olimpiadi. Ciclisti in sicurezza. Allagamenti scongiurati

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

