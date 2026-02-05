Le stelle del salto in alto a UdinJump Tamberi accende il PalaBernes

Alla fine, il PalaBernes di Paderno si è riempito di entusiasmo per l’ottava edizione di UdinJump. Tamberi ha acceso gli animi con le sue salite e il pubblico ha risposto con entusiasmo, trasformando la serata in una vera festa di sport. La manifestazione, dedicata alla memoria di Alessandro Talotti, ha visto le stelle del salto in alto sfidarsi sotto gli occhi di tanti appassionati, in un clima di grande partecipazione.

Una grande festa di sport e partecipazione ha accompagnato l’ottava edizione di UdinJump, il meeting internazionale di salto in alto andato in scena al Palaindoor Ovidio Bernes di Paderno, nel ricordo di Alessandro Talotti, ideatore della manifestazione. Sugli spalti circa 700 spettatori, che.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su UdinJump “Eventi così fanno crescere un atleta” Gimbo Tamberi lancia UdinJump Gimbo Tamberi torna a Udine per lanciare UdinJump e si lascia andare a parole che dimostrano quanto questa manifestazione sia importante per lui. “Eventi così fanno crescere un atleta”: l'oro olimpico Gimbo Tamberi lancia UdinJump Gimbo Tamberi ha preso parte a UdinJump, l’evento che si tiene a Udine. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su UdinJump Argomenti discussi: Le stelle di Beijing 2022 che puntano all'oro a Milano Cortina 2026; Caorle. Agli Assoluti di Atletica salta il bronzo olimpico Furlani; Eddie the Eagle, l'uomo che da ultimo cambiò le regole olimpiche: Perdente sì, ma 80 mila persone gridavano il mio nome; Salto con gli sci, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina. UdinJump, palazzetto in festa con Tamberi e le stelle del salto in alto: tutti i risultatiUdinJump Development accende Udine: Tamberi testimonial, grandi campioni in pedana e oltre 700 spettatori al PalaBernes. nordest24.it SPORT 77. . SALTO IN ALTO - Le future stelle del salto in alto, a UdinJump Development 2026 I dettagli dell'ottava edizione del meeting di salto in alto ideato da Alessandro Talotti, in programma mercoledì 4 febbraio al PalaBernes di Udine, sono stati svelati facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.