Le ragioni del no | a Paglieta incontro con Fabrizia Francabandera

Questa sera a Paglieta si accendono le discussioni sulla riforma della giustizia. Alle 17.30, nella sala comunale, Fabrizia Francabandera partecipa a un incontro intitolato “Le ragioni del no - Referendum Legge Nordio”. È una delle prime occasioni pubbliche per approfondire il tema e ascoltare le opinioni dei cittadini.

Paglieta apre il dibattito sulla riforma della giustizia. Domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 17.30, la sala polivalente comunale ospiterà l’incontro “Le ragioni del no - Referendum Legge Nordio”, una delle primissime occasioni di approfondimento pubblico organizzate sul territorio per.🔗 Leggi su Chietitoday.it

A Chieti Scalo si è tenuto un incontro pubblico sul referendum, organizzato dal comitato per il no alla legge Nordio.

Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum costituzionale sulla giustizia: le ragioni del Sì e del No; Travaglio spiega il referendum sulla magistratura nel nuovo libro Perché NO.

