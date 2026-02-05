Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 5 febbraio 2026

Questa mattina, i principali quotidiani sportivi italiani sono arrivati in edicola con le prime pagine dedicate al calcio e alle ultime notizie del mondo sportivo. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport mostrano le loro copertine con foto e titoli di rilievo, pronti a catturare l’attenzione degli appassionati. I giornali si concentrano su eventi recenti e su notizie di mercato, offrendo ai lettori un’ampia panoramica delle novità sportive in Italia.

Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati.» Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Stadi Serie A: novità per Cagliari e Napoli! Dallo stand-by al modello Maracanà, cosa sta succedendo per i due impianti Fiorentina, Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così. Nominato anche il nuovo Capo dell'Area Scouting, ecco chi è Petardo Audero voto 0! 7 al ritorno a casa di Messi mentre il 'caso' mascotte al Newcastle.

