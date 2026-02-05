Le parole di Michael Jackson, mai ascoltate prima, sono al centro di nuove polemiche. Un audio inedito compare nel documentario The Trial, riaccendendo il dibattito sulla sua vita e le accuse che lo hanno coinvolto. La scena si fa ancora più complicata, mentre i commenti si moltiplicano sui social e tra gli esperti.

Emerge un nuovo tassello destinato a riaccendere uno dei dibattiti più controversi della storia della musica e dello spettacolo. Un audio inedito di Michael Jackson, inserito in un documentario televisivo, riporta parole intime e disturbanti pronunciate dalla popstar sui bambini e sul rapporto che diceva di avere con loro. Registrazioni che tornano a interrogare l’opinione pubblica, a distanza di anni dalla sua assoluzione, e che mostrano quanto il confine tra narrazione personale, percezione mediatica e giudizio storico resti ancora oggi fragile e irrisolto. Le registrazioni provengono da The Trial, una docuserie in quattro episodi realizzata dalla britannica Wonderhood Studios e trasmessa da Channel 4. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Le parole shock di Michael Jackson tornano a far discutere: l'audio mai ascoltato nel documentario The Trial

Michael Jackson ha rivelato in un documentario di aver avuto spesso problemi con i bambini che volevano toccarlo e abbracciarlo.

Michael Jackson torna sotto i riflettori con un nuovo documentario,

